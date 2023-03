atai Life Sciences gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 bekannt und stellt Highlights aus der klinischen Pipeline vor

Die Entwicklungskandidaten von atai, wie RL-007 und GRX-917, stellen allesamt bedeutende Möglichkeiten dar, die ungedeckten medizinischen Bedarfe von Patienten mit psychischen Erkrankungen zu decken

Fortgesetzte operative Fortschritte bei der robusten klinischen Pipeline, mit mehreren Phase-I- und Phase-II-Daten zum Nachweis der Wirksamkeit in den nächsten zwei Jahren

273 Mio. USD an Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Investitionen Ende 2022 und Zugang zu einer Kreditfazilität in Höhe von bis zu weiteren 160 Mio. USD, die voraussichtlich bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 reichen wird



NEW YORK und BERLIN, March 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences (NASDAQ: ATAI) ("atai"), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das die Behandlung von psychischen Erkrankungen verändern will, hat die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 bekanntgegeben und Highlights aus der klinischen Pipeline vorgestellt.

"Mit mehreren Programmen im klinischen Stadium, die darauf abzielen, erhebliche ungedeckte medizinische Bedarfe von Patienten mit psychischen Erkrankungen zu decken, und mit dem Kapital, das uns bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 hinein finanziert, sehen wir uns in einer starken Position, um unsere klinischen Kandidaten bis zum Konzeptnachweis bei Patienten voranzubringen", so Florian Brand, CEO und Mitbegründer von atai. "Kürzlich haben wir die Behandlung des ersten Patienten in unserer Phase-II-Studie zu RL-007 bei CIAS und die Änderung des klinischen Entwicklungsplans für GRX-917 bekanntgegeben, um direkt in eine Proof-of-Concept-Studie bei Patienten mit Angstzuständen überzugehen."

Highlights aus der klinischen Pipeline

RL-007 (Kognitionsfördernder Neuromodulator bei kognitiver Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Schizophrenie (CIAS))

Kürzlich wurde der erste Patient in der Phase-IIb-Studie zu RL-007 bei Patienten mit CIAS behandelt. Die ersten Ergebnisse dieser Studie werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erwartet.

Bei der in den USA durchgeführten Phase-IIb-Studie handelt es sich um eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde, dreiarmige Studie, in der bei etwa 230 Patienten mit CIAS die Wirkung von RL-007 in den Dosierungen 20 mg und 40 mg im Vergleich zu einem Placebo untersucht wird. Der primäre Endpunkt der Studie ist die Veränderung des neurokognitiven Gesamtscores der MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB), eines etablierten regulatorischen Endpunkts, in Woche 6 gegenüber dem Ausgangswert.

RL-007 ist ein oral verfügbarer Wirkstoff, der cholinerge, glutamaterge und GABA-B-Rezeptoren moduliert und dadurch vermutlich das Gleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung im Gehirn verändert, um kognitionsfördernde Wirkungen zu erzielen. Er wurde bislang in 10 klinischen Studien mit über 500 Teilnehmern untersucht, in denen er in allen getesteten Dosierungen gut vertragen wurde.

Insbesondere in vier klinischen Studien, in denen die kognitiven Fähigkeiten untersucht wurden, darunter eine Studie mit CIAS-Patienten, zeigte der Wirkstoff durchweg kognitionsfördernde Wirkungen. In der vorangegangenen Phase-IIa-Studie von atai zum Nachweis des Wirkmechanismus von RL-007 bei CIAS zeigte das Prüfmedikament eine grosse Wirkung auf die Symbolcodierung, eine Unterkomponente der MCCB, die mit dem Gesamtscore korreliert.

GRX-917 (Deuteriertes Etifoxin bei Angststörungen)

Der klinische Entwicklungsplan wurde dahingehend geändert, dass eine Phase-II-Studie an Patienten durchgeführt werden soll, um robuste klinische Daten zu gewinnen, die für ein künftiges Zulassungsprogramm erforderlich sind. Weitere Einzelheiten zum klinischen Entwicklungsplan der Phase II werden zu Beginn der Studie bekannt gegeben.

Im Januar 2022 wurden positive Ergebnisse aus der Phase-I-Studie mit ansteigenden Einfach- oder Mehrfachdosen von GRX-917 bekanntgegeben. In dieser Studie wurde GRX-917 gut vertragen. Darüber hinaus wies GRX-917 im Vergleich zu Etifoxin ein verbessertes pharmakokinetisches Profil auf und lieferte über das qEEG pharmakodynamische Beweise für die Aktivierung des GABA-Rezeptor-Ziels.

GRX-917 ist eine deuterierte Version von Etifoxin, einem Medikament zur Behandlung von Angststörungen, das erstmals 1979 in Frankreich zugelassen wurde. Etifoxin hat einen schnellen Wirkungseintritt und eine vergleichbare Wirksamkeit wie Benzodiazepine, die derzeit als Standardtherapie gelten. Im Gegensatz zu Benzodiazepinen scheint Etifoxin nicht süchtig zu machen sowie weniger sedierend und besser verträglich zu sein. Es wird angenommen, dass Etifoxin seine angstlösende Wirkung durch eine Steigerung der endogenen Produktion von Neurosteroiden wie Allopregnanolon im Gehirn erzielt.



COMP360 (Psilocybin-Therapie bei behandlungsresistenten Depressionen)

COMPASS Pathways ("COMPASS") hat kürzlich eine Beschleunigung der Zulassungsstudie 1 (COMP 005) im Rahmen des Phase-III-Programms bei behandlungsresistenten Depressionen bekanntgegeben. Die ersten Daten aus der Zulassungsstudie 1 werden nun für den Sommer 2024 erwartet.

Das laufende Phase-III-Programm besteht aus zwei Zulassungsstudien, die jeweils eine Langzeit-Nachbeobachtungskomponente enthalten. Der primäre Endpunkt in beiden Zulassungsstudien ist die Veränderung des MADRS-Gesamtscores in Woche 6 gegenüber dem Ausgangswert.

COMP360 ist eine proprietäre Formulierung von synthetischem Psilocybin, die in Verbindung mit psychologischer Unterstützung verabreicht wird. Zuvor hatte COMPASS eine Phase-2b-Studie abgeschlossen, deren Top-Line-Daten eine statistisch signifikante (p< 0,001) und klinisch relevante Verbesserung des Schweregrads depressiver Symptome nach drei Wochen bei Patienten zeigten, die eine einzige hohe Dosis von COMP360-Psilocybin mit psychologischer Unterstützung erhalten hatten.



VLS-01 (N,N-Dimethyltryptamin (DMT) bei behandlungsresistenten Depressionen)

Im vierten Quartal 2022 wurde der erste Studienteilnehmer in einer Phase-I-Studie mit VLS-01 behandelt. Erste Ergebnisse der Studie werden in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erwartet.

Bei der Phase-I-Studie handelt es sich um eine zweiteilige Studie mit ansteigender Einfachdosis, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und relative Bioverfügbarkeit von VLS-01 in Form eines oralen transmukosalen Films (OTF) im Vergleich zu intravenösen (i. v.) Formulierungen untersucht werden soll.

Die Studie umfasst das digitale Begleittherapeutikum IDEA-1 von atai zur psychologischen Unterstützung, das in Kombination mit VLS-01 eingesetzt wird. Der App-gestützte Support umfasst ein "(Mind)Set-and-Setting" vor der Dosierung und eine begrenzte, für gesunde Probanden geeignete Integration nach der Dosierung.

VLS-01 ist eine OTF-Formulierung von DMT. DMT ist ein partieller Agonist der 5-HT 1A/2A/2C-Rezeptoren, der sich durch eine kurze Dauer der psychedelischen Wirkung auszeichnet, mit einer geschätzten Serum-Halbwertszeit von weniger als 10 Minuten. DMT führt zu schnell wirkenden antidepressiven Effekten, wenn es Patienten mit einer schweren depressiven Störung per intravenöser Infusion verabreicht wird. VLS-01 ist für die orale Verabreichung formuliert, so dass eine intravenöse Infusion möglicherweise überflüssig wird.

DMX-1002 (Ibogain zur Behandlung von Opioidkonsumstörungen)

Im dritten Quartal 2022 wurde der erste Studienteilnehmer in einer Phase-I/II-Studie zu Ibogain behandelt. Erste Ergebnisse aus dem Phase-I-Teil der Studie werden für die erste Hälfte des Jahres 2023 erwartet.



EMP-01 (MDMA-Derivat bei posttraumatischer Belastungsstörung)

Im dritten Quartal 2022 wurde eine Phase-I-Studie zu EMP-01 eingeleitet. Erste Ergebnisse dieser Studie werden für das 2. Halbjahr 2023 erwartet.



Konsolidierte Finanzergebnisse

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen: Die Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristigen Investitionen beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 273,1 Mio. USD, verglichen mit 362,3 Mio USD zum 31. Dezember 2021. Der Rückgang von 89,2 Mio. USD wurde in erster Linie durch Nettozahlungsmittel für betriebliche Aktivitäten in Höhe von 104,5 Mio. USD und zusätzliche Investitionen in Plattformunternehmen in Höhe von 3,6 Mio. USD verursacht, die teilweise durch die Inanspruchnahme der Hercules-Schulden in Höhe von 15,0 Mio. USD, 4,6 Mio. USD aus der Umwandlung von Anleihen und 2,9 Mio. USD aus dem Verkauf von Aktien und der Ausübung von Aktienoptionen ausgeglichen wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Zahlungsmittelposition in Verbindung mit dem Zugang zu zusätzlichem Kapital in Höhe von bis zu 160 Mio. USD aus seiner Kreditfazilität mit Hercules Capital, Inc. ausreichen wird, um den Betrieb bis zum ersten Halbjahr 2026 zu finanzieren.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E): Die Kosten für F&E beliefen sich im drei- und zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 auf 21,9 Mio. USD bzw. 74,3 Mio. USD gegenüber 13,0 Mio. USD bzw. 48,0 Mio. USD in den gleichen Zeiträumen des Vorjahres. Der Anstieg von 26,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf einen Anstieg der Ausgaben für Auftragsforschungsinstitute in Höhe von 22,2 Mio. USD im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von F&E-Programmen und einen Anstieg der F&E-Personalkosten um 3,5 Mio. USD zurückzuführen.

Allgemeine Kosten und Verwaltungskosten: Allgemeine Kosten und Verwaltungskosten beliefen sich im drei- und zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 auf 15,7 Mio. USD bzw. 70,4 Mio. USD gegenüber 25,9 Mio. USD bzw. 92,7 Mio. USD in den gleichen Zeiträumen des Vorjahres. Der Rückgang von 22,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf einen Rückgang von 18,0 Mio. USD bei den nicht zahlungswirksamen Ausgaben für Aktienvergütungen, 9,8 Mio. USD bei den Mehrwertsteuerausgaben und 4,0 Mio. USD bei den professionellen Beratungsleistungen zurückzuführen. Diese Rückgänge wurden teilweise durch einen Anstieg der Personalkosten in Höhe von 7,3 Mio. USD und einen Anstieg der Versicherungskosten in Höhe von 1,9 Mio. USD ausgeglichen.

Nettoverlust: Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust für den drei- und zwölfmonatigen Berichtszeitraum,der zum 31. Dezember 2022 endete, belief sich auf 45,0 Mio. USD bzw. 152,4 Mio. USD gegenüber 88,9 Mio. USD bzw. 167,8 Mio. USD in den gleichen Zeiträumen des Vorjahres.

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der "Exchange Act") abgedeckt werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, dem Erfolg, den Kosten und dem Zeitplan der Entwicklung unserer Produktkandidaten, einschliesslich des Fortschritts der präklinischen und klinischen Studien und der damit verbundenen Meilensteine, der Vermarktung unserer aktuellen Produktkandidaten und anderer Produktkandidaten, die wir identifizieren und verfolgen, falls sie zugelassen werden, einschliesslich unserer Fähigkeit, erfolgreich einen Spezialvertrieb und eine kommerzielle Infrastruktur aufzubauen, um unsere aktuellen Produktkandidaten und alle anderen Produktkandidaten, die wir möglicherweise identifizieren und verfolgen, zu vermarkten, des Zeitplans und unserer Fähigkeit, behördliche Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, unserer Geschäftsstrategie und -pläne, einschliesslich der Vorteile unserer Unternehmensumstrukturierung, potenzieller Übernahmen, Partnerschaften und anderer strategische Vereinbarungen, der Angemessenheit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristiger Investitionen zur Finanzierung unserer Geschäftstätigkeit, der verfügbaren Finanzierung gemäss der von Hercules Capital, Inc. gewährten Kreditfazilität, der Pläne und Ziele der Geschäftsführung für zukünftige Operationen und Investitionsausgaben und unserer Teilnahme an kommenden Veranstaltungen und Konferenzen.

Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen weitgehend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und Trends begründet, von denen wir der Ansicht sind, dass sie sich auf unsere Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie, kurz- und langfristige Geschäftsabläufe und -Ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen einer Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Folgendes: Wir sind ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen und haben seit unserer Gründung erhebliche Verluste erlitten, und wir erwarten, dass wir in absehbarer Zukunft Verluste erleiden werden und möglicherweise niemals profitabel sein werden; wenn wir nicht in der Lage sind, bei Bedarf und zu akzeptablen Bedingungen Finanzmittel zu erhalten, könnten wir gezwungen sein, unsere Produktentwicklungsbemühungen zu verzögern, einzuschränken oder einzustellen; unsere begrenzte Betriebsgeschichte kann es schwierig machen, den Erfolg unseres Unternehmens zu bewerten und unsere künftige Lebensfähigkeit einzuschätzen; wir sind auf Dritte angewiesen, die uns bei der Durchführung unserer klinischen Studien und einiger Aspekte unserer Forschung und präklinischen Tests unterstützen, und diese Dritten erbringen möglicherweise keine zufriedenstellenden Leistungen, einschliesslich der Nichteinhaltung von Fristen für den Abschluss solcher Studien, Forschung oder Tests; wir verlassen uns derzeit auf qualifizierte Therapeuten, die an externen klinischen Prüfzentren arbeiten, um bestimmte unserer Produktkandidaten in unseren klinischen Studien zu verabreichen, und wir erwarten, dass dies auch nach der Zulassung unserer aktuellen oder zukünftigen Produktkandidaten so bleiben wird. Wenn es den externen Prüfzentren nicht gelingt, eine ausreichende Anzahl von Therapeuten zu rekrutieren und zu halten oder ihre Therapeuten effektiv zu verwalten, würde dies unserem Geschäft, unserer finanziellen Lage und unseren Betriebsergebnissen erheblich schaden; unsere Produktkandidaten befinden sich in der präklinischen oder klinischen Entwicklung, was ein langwieriger und teurer Prozess mit ungewissem Ausgang ist, und wir können nicht garantieren, dass einer unserer Produktkandidaten die behördliche Zulassung erhält, die vor der Vermarktung erforderlich ist; die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) abzielen, ist besonders schwierig, und es kann schwierig sein, vorherzusagen und zu verstehen, warum ein Medikament bei einigen Patienten eine positive Wirkung hat, bei anderen jedoch nicht; die Herstellung und der Verkauf unserer Produktkandidaten kann als illegal angesehen werden oder aufgrund der Verwendung kontrollierter Substanzen anderweitig eingeschränkt sein, was auch Auswirkungen auf die Rechtmässigkeit von Investitionen aus ausländischen Rechtsordnungen haben kann; wir stehen in einem Umfeld des raschen technologischen und wissenschaftlichen Wandels in erheblichem Wettbewerb, und es besteht die Möglichkeit, dass unsere Wettbewerber die behördliche Zulassung vor uns erreichen oder Therapien entwickeln, die sicherer, fortschrittlicher oder wirksamer sind als unsere, was sich negativ auf unsere Fähigkeit auswirken kann, die von uns entwickelten Produktkandidaten erfolgreich zu vermarkten oder zu kommerzialisieren, und letztlich unsere finanzielle Lage beeinträchtigt; wenn wir nicht in der Lage sind, einen ausreichenden Schutz des geistigen Eigentums für unsere bestehenden Produktkandidaten oder andere Produktkandidaten, die wir möglicherweise identifizieren, zu erlangen und aufrechtzuerhalten, oder wenn der Umfang des Schutzes des geistigen Eigentums, den wir derzeit haben oder in Zukunft erlangen werden, nicht ausreichend ist, könnten unsere Wettbewerber Produktkandidaten entwickeln und vermarkten, die den unseren ähnlich oder identisch sind, und unsere Fähigkeit, unsere bestehenden Produktkandidaten und andere Produktkandidaten, die wir möglicherweise verfolgen, erfolgreich zu vermarkten, könnte beeinträchtigt werden; Dritte könnten behaupten, dass wir gegen ihre geistigen Eigentumsrechte verstossen, diese unterschlagen oder anderweitig verletzen, wobei der Ausgang ungewiss wäre und unsere Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen verhindern oder verzögern könnte; unser zukünftiger Erfolg hängt von unserer Fähigkeit ab, wichtige Mitarbeiter, Direktoren und Berater zu halten und qualifiziertes Personal zu gewinnen, zu halten und zu motivieren; aufgrund von Auflagen in unserer Kreditvereinbarung mit Hercules Capital, Inc., kann unsere operative Tätigkeit eingeschränkt sein und wir können verpflichtet sein, die ausstehenden Schulden im Falle eines Verstosses unsererseits oder eines Verzugsereignisses zurückzuzahlen, was sich erheblich nachteilig auf unser Geschäft auswirken könnte; wenn wir es versäumen, ein wirksames System von Offenlegungskontrollen und internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, könnte unsere Fähigkeit, zeitnahe und genaue Finanzberichte zu erstellen oder geltende Vorschriften einzuhalten, beeinträchtigt werden; unser Geschäft unterliegt wirtschaftlichen, politischen, regulatorischen und anderen Risiken, die mit internationalen Aktivitäten verbunden sind; eine Pandemie, Epidemie oder der Ausbruch einer Infektionskrankheit, wie die COVID-19-Pandemie, kann unser Geschäft, einschliesslich unserer präklinischen Studien und klinischen Studien, Dritter, von denen wir abhängig sind, unserer Lieferketten, unserer Fähigkeit, Kapital zu beschaffen, unserer Fähigkeit, reguläre Geschäfte zu tätigen, und unserer Finanzergebnisse wesentlich und nachteilig beeinflussen, sowie auch andere Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die unter "Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I, "Erläuterungen und Analyse der Finanz- und Ertragslage durch die Geschäftsleitung (Management‘s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations)" in Punkt 7 von Teil II und an anderer Stelle in unserem bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr beschrieben sind.

Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen Ergebnisse, die Leistung oder Ereignisse und Umstände, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erläutert werden, erreicht werden oder eintreten werden. Wir verpflichten uns nicht dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder diese Aussagen den tatsächlichen Ergebnissen oder geänderten Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontaktinformationen

Investorkontakt:

Stephen Bardin

Chief Financial Officer

IR@atai.life

Medienkontakt:

Allan Malievsky

Senior Director, External Affairs

PR@atai.life

ATAI LIFE SCIENCES N.V. CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEET (Amounts in thousands) December 31, December 31, 2022 2021 Assets Cash and cash equivalents $ 190,613 $ 362,266 Securities carried at fair value 82,496 — Prepaid expenses and other current assets 14,036 11,903 Short term notes receivable — 913 Property and equipment, net 928 149 Equity method investments — 16,131 Other investments 6,755 11,628 Long term notes receivable - related parties 7,262 3,835 Other assets 3,351 7,341 Total assets $ 305,441 $ 414,166 Liabilities and Stockholders' Equity Accounts payable 2,399 6,004 Accrued liabilities 17,306 14,829 Current portion of contingent consideration liability - related parties — 51 Other current liabilities 192 51 Non-current portion of contingent consideration liability - related parties 953 2,432 Convertible promissory notes - related parties, net of discounts and deferred issuance costs 415 743 Long-term debt, net 14,702 — Other liabilities 3,708 4,097 Total stockholders' equity attributable to ATAI Life Sciences N.V. stockholders 260,740 376,908 Noncontrolling interests 5,026 9,051 Total liabilities and stockholders' equity $ 305,441 $ 414,166