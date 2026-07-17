Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’237 -0.6%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9234 -0.2%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’015 1.1%  Bitcoin 51’586 0.0%  Dollar 0.8074 -0.2%  Öl 88.2 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998ABB1222171Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie tiefrot: Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen
KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
ATAI-Aktie: ARK-Verkäufe sorgen für Bewegung - Neuer Liebling im Energiesekto
Broadcom-Aktie im Fokus: Apple-Deal treibt KI-Fantasie an - Jetzt noch einsteigen?
IBM-Aktie nach Gewinnwarnung: Ist der Kursrückgang eine Chance für Anleger?
Suche...
eToro entdecken

X-Energ a Aktie 154823527 / US98386P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nach Übernahmebestätigung 17.07.2026 20:22:00

ATAI-Aktie: ARK-Verkäufe sorgen für Bewegung - Neuer Liebling im Energiesekto

ATAI-Aktie: ARK-Verkäufe sorgen für Bewegung - Neuer Liebling im Energiesekto

ARK Invest reduziert nach der Übernahme von ATAI seine Position an dem Psychedelika-Unternehmen. Gleichzeitig baut die Fondsfamilie ihre Beteiligung an einem anderen Titel aus.

X-Energ a
14.64 USD 5.90%
Kaufen Verkaufen
  • ARK verkauft rund 1,12 Millionen ATAIBECKLEY-Aktien nach bestätigter Übernahme.
  • Eli Lilly zahlt 6,75 US-Dollar bar plus Zusatzzahlung von bis zu 2,50 Dollar.
  • Parallel stockt ARK seine Position im Nuklearwert X-Energy weiter auf.

Cathie Woods Fondsfamilie ARK Invest hat am Mittwoch rund 1,12 Millionen Aktien von ATAIBECKLEY abgestossen, nachdem Eli Lilly am selben Tag die Übernahme des Psychedelika-Spezialisten offiziell bestätigt hat. Parallel dazu stockte der Fonds seine Position im Nuklearenergie-Unternehmen X-Energy weiter auf, das seit Monaten zu den bevorzugten Zukäufen von ARK zählt.

Verkauf nach bestätigter Übernahme

Über den ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) trennte sich ARK von 1'123'010 ATAIBECKLEY-Aktien im Gesamtwert von 6'019'333 US-Dollar. Der Verkauf fällt in eine Woche, in der die Aktie durch Übernahmegerüchte und die anschliessende Bestätigung kräftig zugelegt hat. Eli Lilly zahlt 6,75 US-Dollar je Aktie in bar sowie eine bedingte Zusatzzahlung von bis zu 2,50 US-Dollar, was einer Prämie von rund 40 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der 30 Handelstage bis zum 15. Juli 2026 entspricht. Der Zusammenschluss soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Aufstockung bei X-Energy

Auf der Kaufseite setzt ARK erneut auf X-Energy: Über den ARK Innovation ETF (ARKK) und den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) erwirbt der Fondsanbieter 507.347 Aktien im Gesamtwert von 7.640.645 US-Dollar. Es ist nicht der erste Zukauf. Seit dem Börsengang des Nuklearenergie-Spezialisten im April 2026 hat ARK die Position in mehreren seiner Fonds wiederholt ausgebaut, mit spürbar höherem Tempo seit Ende Juni 2026.

Warum ARK bei X-Energy nachlegt

X-Energy, unter anderem von Amazon unterstützt, ging im April 2026 zu 23 US-Dollar je Aktie an die Börse und notiert seither deutlich unter dem Ausgabepreis. Das Unternehmen entwickelt kleine modulare Kernreaktoren und wies zum Stichtag 31. März 2026 ein Entwicklungsportfolio von mehr als 140 geplanten Reaktoren in den USA und Grossbritannien aus. ARK ordnet den Kursrückgang offenbar als Kaufgelegenheit in einem Markt ein, den die steigende Stromnachfrage von KI-Rechenzentren stützt.

Ähnlich bullish wie Cathie Wood zeigt sich offenbar auch die Analystengemeinde: Die Aktie von X-Energy wird auf TipRanks von 8 Analysten bewertet, dabei stehen 6 Kaufempfehlungen zwei "Halten"-Ratings gegenüber. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 38,71 US-Dollar hätte der Wert noch rund 180 Prozent Luft nach oben: Am Freitag zeigt sich X-Energy an der NASDAQ bei 14,58 US-Dollar mit einem Plus von 5,42 Prozent.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Depot bei finanzen.net zero eröffnen und ATAIBECKLEY ab 0 Euro Ordergebühr handeln.

Weitere Links:

Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck

Bildquelle: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu X-Energy Inc Registered Shs -A-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu X-Energy Inc Registered Shs -A-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen