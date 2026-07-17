ATAI-Aktie: ARK-Verkäufe sorgen für Bewegung - Neuer Liebling im Energiesekto

ARK verkauft rund 1,12 Millionen ATAIBECKLEY-Aktien nach bestätigter Übernahme.

Eli Lilly zahlt 6,75 US-Dollar bar plus Zusatzzahlung von bis zu 2,50 Dollar.

Parallel stockt ARK seine Position im Nuklearwert X-Energy weiter auf.

Cathie Woods Fondsfamilie ARK Invest hat am Mittwoch rund 1,12 Millionen Aktien von ATAIBECKLEY abgestossen, nachdem Eli Lilly am selben Tag die Übernahme des Psychedelika-Spezialisten offiziell bestätigt hat. Parallel dazu stockte der Fonds seine Position im Nuklearenergie-Unternehmen X-Energy weiter auf, das seit Monaten zu den bevorzugten Zukäufen von ARK zählt.

Verkauf nach bestätigter Übernahme

Über den ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) trennte sich ARK von 1'123'010 ATAIBECKLEY-Aktien im Gesamtwert von 6'019'333 US-Dollar. Der Verkauf fällt in eine Woche, in der die Aktie durch Übernahmegerüchte und die anschliessende Bestätigung kräftig zugelegt hat. Eli Lilly zahlt 6,75 US-Dollar je Aktie in bar sowie eine bedingte Zusatzzahlung von bis zu 2,50 US-Dollar, was einer Prämie von rund 40 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der 30 Handelstage bis zum 15. Juli 2026 entspricht. Der Zusammenschluss soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Aufstockung bei X-Energy

Auf der Kaufseite setzt ARK erneut auf X-Energy: Über den ARK Innovation ETF (ARKK) und den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) erwirbt der Fondsanbieter 507.347 Aktien im Gesamtwert von 7.640.645 US-Dollar. Es ist nicht der erste Zukauf. Seit dem Börsengang des Nuklearenergie-Spezialisten im April 2026 hat ARK die Position in mehreren seiner Fonds wiederholt ausgebaut, mit spürbar höherem Tempo seit Ende Juni 2026.

Warum ARK bei X-Energy nachlegt

X-Energy, unter anderem von Amazon unterstützt, ging im April 2026 zu 23 US-Dollar je Aktie an die Börse und notiert seither deutlich unter dem Ausgabepreis. Das Unternehmen entwickelt kleine modulare Kernreaktoren und wies zum Stichtag 31. März 2026 ein Entwicklungsportfolio von mehr als 140 geplanten Reaktoren in den USA und Grossbritannien aus. ARK ordnet den Kursrückgang offenbar als Kaufgelegenheit in einem Markt ein, den die steigende Stromnachfrage von KI-Rechenzentren stützt.

Ähnlich bullish wie Cathie Wood zeigt sich offenbar auch die Analystengemeinde: Die Aktie von X-Energy wird auf TipRanks von 8 Analysten bewertet, dabei stehen 6 Kaufempfehlungen zwei "Halten"-Ratings gegenüber. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 38,71 US-Dollar hätte der Wert noch rund 180 Prozent Luft nach oben: Am Freitag zeigt sich X-Energy an der NASDAQ bei 14,58 US-Dollar mit einem Plus von 5,42 Prozent.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

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