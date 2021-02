Ataccama s'associe avec element61, spécialiste belge du conseil en analytique

TORONTO, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- Ataccama, un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de données et de gouvernance autonomes, et element61, une société de conseil en données et en analytique commerciale de premier plan sur le marché belge, ont annoncé un partenariat pour offrir des solutions de gestion des données, de gouvernance et d'analytique alimentées par l'IA sur le marché belge.

« Devant la montée en puissance de l'informatique décisionnelle, de l'entreposage des données et des plateformes de données modernes, nous constatons que nos clients en ont assez de régler les problèmes de qualité des données, de gestion des données de référence et de catalogage des données avec les outils du passé. Après un examen minutieux des solutions dans le domaine de la gouvernance des données, nous sommes fiers de rejoindre le réseau mondial de partenaires d'Ataccama. Nous sommes impatients de proposer des solutions de nouvelle génération aux problèmes de gouvernance des données en tant que partenaire de confiance d'Ataccama sur le marché belge. » - Stijn Vermeulen, directeur général d'element61.

L'équipe d'Ataccama présentera une séance ouverte à tous les professionnels du secteur lors de la prochaine Journée virtuelle sur la gouvernance des données organisée par element61.

« Noussommes ravis de montrer comment l'IA et l'automatisation peuvent révolutionner la gouvernance des données. L'automatisation de la capture des métadonnées accélère le processus de déploiement d'un catalogue de données d'entreprise et permet aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui compte. En collaboration avec l'équipe d'experts en données et en analytique d'element61, nous apportons une solution puissante de gestion et de gouvernance des données sur le marché belge. » - Michal Klaus, PDG d'Ataccama.

À propos de element61

Fondée en 2007, element61 est la société de conseil en analytique commerciale, en gestion de la performance et en sciences des données leader du marché belge. Aujourd'hui, element61 s'entoure de l'équipe la plus expérimentée en Belgique en matière d'analytique, d'informatique décisionnelle, de science des données, de gouvernance des données, de Big Data et d'intelligence artificielle. En 14 ans, la société s'est développée et compte aujourd'hui plus de 65 consultants ayant en moyenne 12 années d'expérience dans le domaine de l'analytique, soit plus de 800 années d'expérience. Nous sommes au service de plus de 100 clients de premier ordre sur une base annuelle et enregistrons un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 millions d'euros en 2020. Depuis 2016, element61 fait partie de Moore Belgium .

À propos d'Ataccama

Ataccama réinvente la façon dont les données sont gérées pour créer de la valeur à l'échelle de l'entreprise. En unifiant la gouvernance des données, la qualité des données et la gestion des données de référence dans une seule structure alimentée par l'IA dans les environnements hybrides et cloud, Ataccama donne à votre entreprise et à vos équipes chargées des données la possibilité d'innover avec une rapidité sans précédent tout en maintenant la confiance, la sécurité et la gouvernance de vos données. Pour en savoir plus, visitez www.ataccama.com .