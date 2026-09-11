Ataa Educational Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ataa Educational Company Registered gab am 09.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.20 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.680 SAR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 122.9 Millionen SAR – eine Minderung von 13.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 141.4 Millionen SAR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2.31 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.97 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 661.27 Millionen SAR gegenüber 640.77 Millionen SAR im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2.78 SAR sowie einem Umsatz in Höhe von 698.00 Millionen SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch