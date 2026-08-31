AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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31.08.2026 18:00:38
AT S (AT&S)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Wie Experten die AT S (AT&S)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AT S (AT&S) veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst empfiehlt die AT S (AT&S)-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 210,00 EUR, was einem Anstieg von 56,80 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der AT S (AT&S)-Aktie von 153,20 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|320,00 EUR
|108,88
|05.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|100,00 EUR
|-34,73
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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