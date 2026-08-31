AT S (AT&S)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AT S (AT&S) veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst empfiehlt die AT S (AT&S)-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 210,00 EUR, was einem Anstieg von 56,80 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der AT S (AT&S)-Aktie von 153,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 320,00 EUR 108,88 05.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 100,00 EUR -34,73 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch