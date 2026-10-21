AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
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21.10.2026 12:44:29
AT&T Inc. Reveals Fall In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - AT&T Inc. (T) revealed earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $855 million, or $0.12 per share. This compares with $9.278 billion, or $1.29 per share, last year.
Excluding items, AT&T Inc. reported adjusted earnings of $0.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.3% to $32.322 billion from $30.709 billion last year.
AT&T Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $855 Mln. vs. $9.278 Bln. last year. -EPS: $0.12 vs. $1.29 last year. -Revenue: $32.322 Bln vs. $30.709 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.40
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