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26.08.2026 06:37:00
Asymchem Laboratories (Tianjin) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Asymchem Laboratories (Tianjin) hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Asymchem Laboratories (Tianjin) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 265.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Asymchem Laboratories (Tianjin) 227.7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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