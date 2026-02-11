|
11.02.2026 02:42:09
ASX CEO Helen Lofthouse To Step Down In May 2026; Stock Down
(RTTNews) - ASX Limited (ASXFY.PK, ASXFF.PK, ASX.AX) announced that Managing Director and Chief Executive Officer Helen Lofthouse will step down in May 2026. Her departure will mark the conclusion of an 11-year career with the company.
The company noted that it has engaged Korn Ferry to support a comprehensive search process for the next CEO. This global search will also take into account internal candidates as part of the succession planning.
ASX.AX was trading at A$53.66, down A$2.69 or 4.77%, as of 12:18:28 PM GMT+11.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX schliesslich unter 25.000 Punkten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex kämpfte um die 25'000-Punkte-Marke. Die US-Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.