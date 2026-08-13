Asustek Computer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asustek Computer hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25.64 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13.20 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Asustek Computer im vergangenen Quartal 257.73 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asustek Computer 188.00 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch