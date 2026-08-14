Asustek Computer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asustek Computer hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.06 USD, nach 2.14 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 8.15 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.09 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch