Asustek Computer legte Quartalsergebnis vor

Asustek Computer hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 29.13 TWD gegenüber 14.21 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 200.28 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 276.33 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch