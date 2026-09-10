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10.09.2026 06:37:00
Asukanet stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Asukanet hat am 08.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3.09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asukanet ein Ergebnis je Aktie von -0.430 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Asukanet im vergangenen Quartal 1.73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asukanet 1.65 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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