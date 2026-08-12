ASUA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ASUA hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.02 JPY gegenüber 10.58 JPY im Vorjahresquartal.

ASUA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357.5 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 322.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 33.30 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 42.00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1.46 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1.39 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch