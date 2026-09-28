Astrotech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Astrotech hat am 25.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -1.83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.750 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 0.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 40.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astrotech 0.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Astrotech vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 8.490 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8.320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 13.33 Prozent auf 0.91 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Astrotech 1.05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch