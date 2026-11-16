Astrotech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Astrotech stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Astrotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.070 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Astrotech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 10.0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch