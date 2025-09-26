Astrotech Aktie 38731387 / US0464842006
26.09.2025 02:38:54
Astrotech Corp. Full Year Loss Rises
(RTTNews) - Astrotech Corp. (ASTC) released Loss for its full year of -$13.85 million
The company's earnings came in at -$13.85 million, or -$8.32 per share. This compares with -$11.67 million, or -$7.12 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 36.7% to $1.05 million from $1.66 million last year.
Astrotech Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$13.85 Mln. vs. -$11.67 Mln. last year. -EPS: -$8.32 vs. -$7.12 last year. -Revenue: $1.05 Mln vs. $1.66 Mln last year.
