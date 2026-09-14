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14.09.2026 06:37:00
Astroscale zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Astroscale äusserte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 22.13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astroscale -9.230 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.37 Prozent auf 1.20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Astroscale 1.25 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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