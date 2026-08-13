Astronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Astronics hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch