Astronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Astronics hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 271.7 Millionen USD gegenüber 211.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch