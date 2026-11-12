Astronics B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Astronics B hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.310 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Astronics B 271.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch