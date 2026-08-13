Astronics B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Astronics B präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Astronics B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 260.0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 204.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch