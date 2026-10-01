Astro Malaysia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astro Malaysia hat sich am 30.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 683.2 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 633.8 Millionen MYR.

Redaktion finanzen.ch