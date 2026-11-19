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19.11.2026 14:05:54
AstraZeneca's Sone-Ve Receives FDA Priority Review For Advanced Gastric Cancer
(RTTNews) - AstraZeneca's (AZN) investigational antibody-drug conjugate sonesitatug vedotin (Sone-Ve) has received FDA Priority Review for the treatment of patients with CLDN18.2-positive advanced gastric, gastroesophageal junction (GEJ) or esophageal adenocarcinoma following at least one prior treatment.
The application is supported by Phase 3 CLARITY-Gastric01 results, in which Sone-Ve reduced the risk of death by 42%, with median overall survival of 10.6 months compared with 6.4 months for standard treatment. The FDA's decision is expected in the second quarter of 2027.
AZN closed at $178.76, down 1.93%. In premarket trading, shares are down 1.30% at $176.45.
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
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12:29
|AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Mittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
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09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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18.11.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochnachmittag tiefer (finanzen.ch)
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17.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
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16.11.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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13.11.26
|AstraZeneca-Aktie gewinnt leicht: Baxfendy erhält positive EMA-Empfehlung (Dow Jones)
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10.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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