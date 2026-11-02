AstraZeneca zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AstraZeneca hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.50 GBP gegenüber 1.22 GBP im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.06 Milliarden GBP. Im Vorjahresviertel waren 11.26 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 2.59 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 16.01 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.ch