Sino Biopharmaceutical LtdShs Aktie 1821312 / KYG8167W1380
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08.07.2026 13:22:00
AstraZeneca sichert sich vielversprechenden Atemwegswirkstoff aus China - Aktie fällt
AstraZeneca übernimmt die exklusiven Rechte an dem experimentellen Atemwegswirkstoff TQC3721 ausserhalb Chinas.
Die Sino-Biopharm-Tochter Chia Tai Tianqing Pharmaceutical räumte AstraZeneca die exklusiven Rechte für Entwicklung, Herstellung und Vermarktung ihres neuen PDE3/4-Inhibitors TQC3721 ausserhalb Chinas ein, wie das chinesische Unternehmen am Mittwoch in einer Börsenmitteilung mitteilte.
PDE3/4-Inhibitoren blockieren bestimmte Enzyme, um die Atemwegsmuskulatur zu entspannen und Entzündungen zu unterdrücken.
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Sino Biopharmaceutical eine Vorauszahlung von 200 Millionen Dollar von AstraZeneca und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 1,9 Milliarden Dollar.
Das chinesische Pharmaunternehmen bekommt im Falle einer Zulassung überdies gestaffelte Lizenzgebühren, die einen zweistelligen Prozentsatz vom jährlichen Nettoumsatz erreichen können.
Die Aktie von Sino Biopharmaceutical stieg in Hongkong um bis zu 6,8 Prozent, bevor sie etwa die Hälfte der Gewinne wieder einbüsste.
Die Vereinbarung mit AstraZeneca ist bereits die zweite Auslizenzierung, die Sino Biopharmaceutical in diesem Jahr mit einem multinationalen Pharmaunternehmen abgeschlossen hat, nach einer Vereinbarung mit Sanofi im Februar. Das chinesische Unternehmen erklärte, es wolle sein globales Partnernetz weiter ausbauen.
Derzeit gibt es eine ganze Welle von Lizenzvereinbarungen zwischen globalen biopharmazeutischen Unternehmen und chinesischen Pharmaherstellern. Multinationale Konzerne nutzen das wachsende Angebot an innovativen Medikamenten aus China, das von Fortschritten des Landes in der Biotechnologie und Kostenvorteilen bei der Arzneimittelentwicklung profitiert.
> DOW JONES
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