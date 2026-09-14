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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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14.09.2026 08:34:03

AstraZeneca: SERENA-4 Trial Of Etcamah Palbociclib Combination Fails To Meet Primary Objective

AstraZeneca
130.11 CHF 0.00%
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(RTTNews) - AstraZeneca (AZN, AZN.L, ZEG.DE, AZN.ST) said the SERENA-4 Phase III trial of Etcamah or camizestrant in combination with palbociclib did not meet the primary endpoint of progression-free survival in upfront 1st-line advanced ER-positive breast cancer. However a numerical improvement was observed in the upfront 1st-line treatment of patients with ER-positive, HER2-negative advanced breast cancer who have not received any systemic treatment for advanced disease.

Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology Haematology R&D, AstraZeneca, said: "Whilst we are disappointed by the SERENA-4 outcome, it sharpens our focus on maximising the number of patients who can benefit from Etcamah today based on SERENA-6 and reinforces the importance of ESR1 testing for patients on first-line therapy."

At prior close on London Stock Exchange, AstraZeneca shares were trading at 11,727.00 pence.

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