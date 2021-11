AstraZeneca schreibt trotz höher Umsätze einen Verlust - AstraZeneca-Aktie unter Druck

Belastet wurde das Ergebnis von der Entwicklung seines Impfstoffs gegen das Coronavirus.

Der Pharmakonzern hat im Quartal einen Nettoverlust von 1,65 Milliarden US-Dollar verzeichnet, nach einem Nettogewinn von 651 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern belief sich der Verlust auf 2 Milliarden Dollar, gegenüber einem Vorsteuergewinn von 853 Millionen Dollar zuvor. Der Umsatz stieg indessen deutlich auf 9,87 Milliarden Dollar von zuvor 6,58 Milliarden. Der Konzern führt dies auf einen Anstieg der Produktverkäufe und auf erste Beiträge aus dem Geschäft mit seltenen Krankheiten nach der Übernahme von Alexion Pharmaceuticals zurück.

Der Coronavirus-Impfstoff von AstraZeneca erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,05 Milliarden Dollar. Die Entwicklung des Impfstoffs belastete das Ergebnis dabei das dritte Quartal in Folge. Für das vierte Quartal wird ein begrenzter Gewinnbeitrag erwartet. AstraZeneca rechnet mit einer moderaten Profitabilität im Verlauf, sobald neue Aufträge eingehen.

Der überwiegende Teil der Verkäufe des Corona-Impfstoffs im kommenden Quartal stamme aus ursprünglichen Pandemie-Vereinbarungen, jedoch werde mit neuen Aufträgen gerechnet, so AstraZeneca.

Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde bestätigt. Es werde weiter erwartet, dass sich der Umsatz, ohne den Corona-Impfstoff, im unteren 20-Prozentbereich steigern wird. Der Kerngewinn pro Aktie soll in der Spanne von 5,05 bis 5,40 US-Dollar liegen.

Die Aktie von AstraZeneca verliert an der Börse in London am Freitag zwischenzeitlich 3,97 Prozent auf 90,69 GBP.

LONDON (Dow Jones)