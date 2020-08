AstraZeneca schliesst Vereinbarung zur Covid-Impfstoffproduktion in China

Der Pharmakonzern AstraZeneca hat mit einem chinesischen Hersteller eine Vereinbarung über die Produktion eines Covid-19-Impfstoffs für China geschlossen.

Shenzhen Kangtai Biological Products werde bis Jahresende mindestens 100 Millionen Dosen des experimentellen AstraZeneca -Impfstoffs produzieren und mindestens 200 Millionen bis Ende 2021, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Sobald es zugelassen ist, soll das Mittel in China eingesetzt werden.

AstraZeneca hatte angekündigt, weltweit mehr als zwei Milliarden Dosen seines Impfstoffs bereitzustellen. Mit den USA und Europa wurden bereits Vereinbarungen für eine Versorgung mit dem Mittel getroffen. Ausserdem arbeitet der Konzern mit dem Serum Institute of India zusammen, um eine Milliarde Dosen für arme Länder bereitzustellen.

Der experimentelle Impfstoff "AZD1222", den AstraZeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt, zählt zu den bisher am weitesten fortgeschrittenen Kandidaten. Phase-3-Studien laufen bereits in Grossbritannien, Brasilien und Südafrika. In den USA soll noch im August eine Studie starten.

