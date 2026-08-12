AstraZeneca Pharma India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AstraZeneca Pharma India hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 15.17 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca Pharma India 22.33 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 6.83 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 29.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch