AstraZeneca liefert Grossbritannien zwei Millionen Dosen pro Woche

London (awp/sda/reu) - Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca will einer Zeitung zufolge in Grossbritannien ab Mitte Januar jede Woche etwa zwei Millionen seiner Coronavirus-Impfdosen ausliefern. "Bis zur dritten Januarwoche sollten wir bei zwei Millionen pro Woche liegen."

So zitiert "The Times" in der Nacht auf Samstag einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des Teams, das zusammen mit der Universität Oxford den Coronavirus-Impfstoff entwickelt. Eine Stellungnahme von AstraZeneca zu den Angaben liegt nicht vor.