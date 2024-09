AstraZeneca-Krebsmedikament enttäuscht bei neuer Studie - Aktionäre entsetzt

Das Mittel "Datopotamab Deruxtecan" hat Studienziele verfehlt, was ein Risiko für die angestrebte Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA in einigen Wochen darstellt. Die Aktie fällt am Vormittag um 4,6 Prozent.

Das Medikament habe die Überlebensrate von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom nicht signifikant verbessert, teilte AstraZeneca bereits am Montagabend mit.

Die AstraZeneca rutscht im Nachgang der Meldung an der Londoner Börse zeitweise um 4,81 Prozent auf 121,00 Pfund ab.

Von Helena Smolak

LONDON (Dow Jones)