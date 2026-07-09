Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’178 0.0%  SPI 19’947 0.1%  Dow 52’348 -1.1%  DAX 24’942 0.2%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 6’245 0.6%  Gold 4’107 0.7%  Bitcoin 50’612 0.6%  Dollar 0.8072 -0.2%  Öl 78.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barry Callebaut-Aktie: Hersteller kehrt im dritten Quartal zu Volumenwachstum zurück
Nestlé-Aktie fällt: Nahrungsmittelkonzern investiert eine halbe Milliarde in neue Fabrik in Thailand
HUGO BOSS-Aktie kaum verändert: Konzern empfiehlt Übernahmeangebot der Fraser Group nicht anzunehmen
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Börsen-Dämpfer für BYD: Geplatzte Renault-Deals schicken die Aktie auf Talfahrt
Suche...
Plus500 Depot
Schlechte Nachrichten 09.07.2026 13:44:00

AstraZeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab

AstraZeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab

Der AstraZeneca-Hoffnungsträger Wainua hat in einer klinischen Studie enttäuscht.

In der Phase-3-Studie verfehlte das Medikament das Hauptziel einer Verbesserung bestimmter Herzkrankheiten gegenüber einem Placebo, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Bei Wainua (Wirkstoff Eplontersen) handelt es sich um ein Medikament zur Gen-Stilllegung, das die Produktion abnormaler Proteine in der Leber unterdrückt. Es hätte helfen sollen, seltene und möglicherweise tödliche Herzfehler zu behandeln. Bereits zugelassen ist es für Patienten, bei denen sich Proteine fehlerhaft bilden und im Körper ansammeln. Die Aktie von AstraZeneca fällt in London zeitweise umn 8,86 Prozent auf 129,78 GBP.

Analysten hatten sich bei einem Erfolg mehrere Milliarden US-Dollar zusätzliche Erlöse von Wainua versprochen. Experte Richard Vosser von der US-Grossbank JPMorgan sprach von einem nun herausfordernden Weg, Wainua wie anvisiert weiter zu Geld zu machen. Die Markterwartungen hätten einen jährlichen risikobereinigten Spitzenumsatz von 3,3 Milliarden Dollar vorausgesehen, diese dürften nun weitgehend schwinden.

LONDON (awp international)

Weitere Links:

AstraZeneca-Aktie in Grün: FDA schiebt US-Zulassung von Camizestrant auf

Bildquelle: Oli Scarff/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:18 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Deutschland – Licht am Horizont/Richemont – Vor den Zahlen
09:27 Marktüberblick: Immobilienwerte mit steigenden Zinsen unter Druck
09:08 SMI sackt ab
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Logo WHS DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:45 Uhr
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
07.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
07.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’748.91 19.42 S4IBZU
Short 15’048.47 13.76 SD2BJU
Short 15’591.80 8.86 SGB0YU
SMI-Kurs: 14’178.43 09.07.2026 13:42:37
Long 13’586.23 19.82 STB1IU
Long 13’276.43 13.90 SPB9EU
Long 12’695.98 8.89 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall zieht Reissleine nach F126-Aus: Das macht die Aktie - auch TKMS, RENK & HENSOLDT im Blick
BMW-Aktie in Rot: Silbermedaille bei den Elektroautos zurück erobert - VW an der Spitze, Tesla rutscht ab
TKMS-Aktie kann nicht profitieren: Deutscher Bundestag genehmigt Milliardenauftrag für TKMS-Fregatten
Tech-Crash im Chipsektor: DeepSeek-Bericht reisst Aktien von Intel in die Tiefe - auch AMD und Micron im Anlegerfokus
Siemens Energy-Aktie verliert weiter: Markt ignoriert JPMorgan-Konter
Waffenstillstand vorbei: SMI letztlich schwächer -- DAX rutscht unter 25'000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend in Grün
NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet
Schrillen die Alarmglocken bei der NVIDIA-Aktie? GPU-Preise sacken innerhalb weniger Wochen ab
Home Depot Aktie News: Home Depot kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.