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09.07.2026 13:44:00
AstraZeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab
Der AstraZeneca-Hoffnungsträger Wainua hat in einer klinischen Studie enttäuscht.
Analysten hatten sich bei einem Erfolg mehrere Milliarden US-Dollar zusätzliche Erlöse von Wainua versprochen. Experte Richard Vosser von der US-Grossbank JPMorgan sprach von einem nun herausfordernden Weg, Wainua wie anvisiert weiter zu Geld zu machen. Die Markterwartungen hätten einen jährlichen risikobereinigten Spitzenumsatz von 3,3 Milliarden Dollar vorausgesehen, diese dürften nun weitgehend schwinden.
LONDON (awp international)
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