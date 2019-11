AstraZeneca arrive en tête du premier indice des inventions pharmaceutiques

- Le premier indice annuel des nouveautés en voie de commercialisation dans le secteur pharmaceutique mondial a été établi par IDEA Pharma

LONDRES, 3 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le premier indice annuel des inventions pharmaceutiques (Pharmaceutical Invention Index), publié aujourd'hui par IDEA Pharma, voit AstraZeneca prendre la tête de l'industrie pour ses innovations et l'étendue de son pipeline.

Publié pour la première fois en 2019, à l'occasion du Pharma Innovation Summit à Boca Raton, en Floride, l'indice des inventions pharmaceutiques examine de manière approfondie l'ampleur et la profondeur des nouvelles molécules actuellement développées au sein des pipelines pharmaceutiques les plus innovants. Parallèlement à l'indice de l'innovation pharmaceutique, qui classe les entreprises en fonction de leur capacité à ajouter ou tirer de la valeur de leur pipeline, l'indice des inventions offre une vision plus prospective des entreprises qui développent des médicaments importants, et investissent dans la recherche et le développement en faveur de la science et de l'innovation.

L'indice des inventions pharmaceutiques se compose de quatre indicateurs clés : la proportion de médicaments du pipeline à être commercialisés, le nombre d'études cliniques étudiant de nouvelles molécules, la proportion de désignations réglementaires « médicament innovant », et une évaluation des investissements des entreprises dans la recherche et le développement. Ces données sont utilisées pour évaluer objectivement chaque entreprise et produire un score de catégorie indépendant pour chacune des 30 plus grandes entreprises. Ces scores permettent ensuite de calculer un score global pour chaque entreprise et d'établir un classement ordinal.

AstraZeneca s'est assuré une place en tête du classement, obtenant des résultats exceptionnels pour les quatre indicateurs. AstraZeneca affiche une proportion élevée de médicaments commercialisés dans son pipeline, un grand nombre d'études portant sur de nouveaux médicaments, une bonne proportion de désignations réglementaires « médicament innovant », et un solide bilan en matière d'investissement dans la recherche et le développement, ainsi qu'une détermination à apporter des améliorations systématiques et progressives.

Entreprise CLASSEMENT FINAL AstraZeneca 1 Celgene 2 Eli Lilly 3 Novartis 4 AbbVie 5 Vertex 5 Bristol-Myers Squibb 6 Regeneron Pharmaceuticals 7 Daiichi Sankyo 8 GSK 9 Biogen 10

Mike Rea, PDG d'IDEA Pharma, a commenté ainsi l'indice : « Il existe une distinction essentielle entre invention et innovation – le succès s'obtient en découvrant et en développant des médicaments significatifs (invention), puis en commercialisant ces médicaments pour les offrir aux patients (innovation). Il est merveilleux de voir qu'une entreprise aussi grande et historique qu'AstraZeneca est capable de se redresser en relativement peu de temps. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ideapharma.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Sam Varney

Directeur des communications

IDEA Pharma

Tél. : +44 (0)1234-756-340

Courriel : pii@ideapharma.com