AstraZeneca-Aktie steigt: AstraZeneca-Lungenkrebsmittel erhält EU-Zulassung

Das Pharmaunternehmen teilte mit, dass die Ergebnisse der Phase-3-Studie Adaura zeigten, dass Tagrisso das Risiko eines Wiederauftretens der Krankheit oder des Todes um 80 Prozent reduziert.

Tagrisso ist inzwischen in mehr als 50 Ländern zugelassen, darunter auch in den USA und China, so AstraZeneca.

Für die AstraZeneca-Aktie geht es am Freitag in London zeitweise um 0,99 Prozent auf 80,28 GBP hoch.

LONDON (Dow Jones)