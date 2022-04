AstraZeneca-Aktie mit Verlusten: Krebsmedikament Enhertu wird von FDA vorrangig geprüft

Wie beide Unternehmen mitteilten, hat die US Food and Drug Administration zugesagt, Enhertu vorrangig für Patienten mit bereits behandeltem metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit HER2-Mutation zu prüfen. Die FDA werde im dritten Quartal über die Zulassung entscheiden.

Die FDA gewährt eine vorrangige Prüfung denjenigen Arzneimitteln, die das Potenzial haben, die Behandlung einer schweren Krankheit erheblich zu verbessern. Damit verkürzt sie den Prüfungszeitraum.

Den Pharmakonzernen zufolge hat die FDA ihre Entscheidung auf die entscheidende Destiny-Lung01-Studie gestützt, die gezeigt habe, dass Enhertu die erste HER2-gerichtete Therapie sei, auf die der Tumor stark und robust angesprochen habe.

Das HER2-Protein wird auf der Oberfläche vieler Tumorarten nachgewiesen und ist einer von vielen Biomarkern für Brustkrebstumore.

"Enhertu wird in einem umfassenden klinischen Entwicklungsprogramm weiter untersucht, in dem die Wirksamkeit und Sicherheit bei mehreren auf HER2 abzielenden Krebsarten, einschliesslich Brust-, Magen-, Lungen- und Darmkrebs, bewertet wird", so AstraZeneca.

In London büsst die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,32 Prozent auf 105,02 Pfund ein.

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)