AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zündet am Nachmittag Kursrakete

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 6,7 Prozent auf 139,20 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'729 Punkten tendiert. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 139,98 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,38 GBP. Zuletzt wurden via London 1'696'125 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,00 Prozent. Am 15.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,07 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,36 GBP je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Aktien von Roche, Novartis und Co.: Pharma-Zahlungen in der Schweiz gehen zurück

AstraZeneca-Aktie: Europäische Zulassung für Brustkrebsbehandlung erteilt

AstraZeneca-Aktie gefragt: KI-Kooperation mit Oracle