AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca macht am Freitagmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 4,8 Prozent auf 136,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'764 Punkten liegt. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,82 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,38 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 539'404 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2026 (114,04 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 16,61 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 11.46 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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