AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Mittwochvormittag ab

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 127,82 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'662 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 127,42 GBP. Bei 127,56 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51'408 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2026 Kursverluste bis auf 114,04 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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