AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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28.09.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag gesucht
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 126,06 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 126,06 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'724 Punkten liegt. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,26 GBP zu. Bei 126,14 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 75'257 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Gewinne von 24,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,84 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 16,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AstraZeneca gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,26 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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