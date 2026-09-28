AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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28.09.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 125,14 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 125,14 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'718 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,90 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 126,14 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 342'154 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,84 GBP am 27.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.
AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,26 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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