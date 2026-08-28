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28.08.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca macht am Freitagvormittag Boden gut

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca macht am Freitagvormittag Boden gut

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 121,30 GBP.

AstraZeneca
132.24 CHF 0.75%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 121,30 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'825 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 122,00 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,00 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 69'767 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 107,84 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 12,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,71 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,36 GBP je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
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