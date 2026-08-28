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28.08.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag Verlust reich

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 120,33 GBP.

AstraZeneca
132.24 CHF 0.75%
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Die AstraZeneca-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 120,33 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'816 Punkten realisiert. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,76 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,00 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 614'074 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 157,30 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,71 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,36 GBP je Wertpapier. AstraZeneca gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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