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28.08.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Aktie von AstraZeneca zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 121,11 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

AstraZeneca
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Kaum Ausschläge verzeichnete die AstraZeneca-Aktie im London-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 121,11 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'812 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 122,00 GBP. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,02 GBP nach. Bei 122,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 293'457 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,71 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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Long 13’477.81 13.63 STBJYU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
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