Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 139,56 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'685 Punkten notiert. Bei 138,20 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,32 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59'350 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2026 Kursverluste bis auf 114,04 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 22,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 30.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 09.02.2027 vorlegen.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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