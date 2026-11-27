Die AstraZeneca-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 139,58 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'689 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 138,20 GBP. Bei 138,32 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 452'120 Stück.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,04 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 22,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,34 USD. Am 30.10.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 12.06 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 09.02.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,28 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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