|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 139,30 GBP ab.
Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 139,30 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'692 Punkten steht. In der Spitze büsste die AstraZeneca-Aktie bis auf 138,20 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 138,32 GBP. Zuletzt wurden via London 168'818 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 114,04 GBP fiel das Papier am 15.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,13 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 30.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 GBP, nach 1,22 GBP im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.06 Mrd. GBP im Vergleich zu 11.26 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,28 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie
AstraZeneca-Aktie gewinnt leicht: Baxfendy erhält positive EMA-Empfehlung
AstraZeneca-Aktie im Plus: Pharmakonzern überrascht mit starkem Quartal - Erfolg bei Krebsmedikamenten als Treiber
Aktien von Roche, Novartis und Co.: Pharma-Zahlungen in der Schweiz gehen zurück
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Pluszeichen in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|24.11.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.