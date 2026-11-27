Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 139,30 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'692 Punkten steht. In der Spitze büsste die AstraZeneca-Aktie bis auf 138,20 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 138,32 GBP. Zuletzt wurden via London 168'818 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 114,04 GBP fiel das Papier am 15.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,13 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 30.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 GBP, nach 1,22 GBP im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.06 Mrd. GBP im Vergleich zu 11.26 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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