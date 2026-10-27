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27.10.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca behauptet sich am Dienstagvormittag
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,64 GBP an der Tafel.
Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,64 GBP an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'663 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 128,80 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 127,58 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,48 GBP. Bisher wurden via London 58'438 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Bei 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 12,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,25 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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