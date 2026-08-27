AstraZeneca Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von AstraZeneca

Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 122,10 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'835 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 121,80 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,94 GBP. Zuletzt wechselten via London 84'730 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 22,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (107,84 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,71 USD. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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