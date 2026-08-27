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27.08.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca wird am Nachmittag ausgebremst

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 120,70 GBP.

AstraZeneca
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Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 120,70 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'773 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 120,70 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,94 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 744'170 AstraZeneca-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,84 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 10,65 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,71 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.46 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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