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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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27.08.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag seitwärts

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 122,30 GBP.

AstraZeneca
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Mit einem Wert von 122,30 GBP bewegte sich die AstraZeneca-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'825 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 122,32 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 121,00 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,94 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 405'516 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,62 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,71 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,24 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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